Выберите устройство, на которое хотите установить торговый терминал MetaTrader 4.

Если это компьютер ― скачайте установочный сайт. Установить терминал MetaTrader 4 можно на компьютер с ОС Windows, Linox, macOS.

Если это смартфон или планшет ― зайдите в магазин приложений, найдите через поиск MetaTrader 4 и установите его.