Торговать на рынке Форекс внутри дня, в среднесрок, а также использовать инвестиционные стратегии из любой точки мира.
Открыть демонстрационный счет (демо-счет), чтобы обучиться трейдингу без риска потерять депозит.
Иметь котировки в режиме реального времени.
Проводить технический анализ торгуемых инструментов. Это могут быть как валютные пары, так и CFD на криптовалюты, акции, сырье, металлы и т.д.
Использовать роботы и советники, чтобы упростить торговлю.
Использовать индикаторы для повышения точности сигналов входа в рынок и закрытия сделок.
Тестировать торговые стратегии, торговый алгоритм.
Получать оперативную финансовую информацию.
бесплатно
Выберите устройство, на которое хотите установить торговый терминал MetaTrader 4.
Если это компьютер ― скачайте установочный сайт. Установить терминал MetaTrader 4 можно на компьютер с ОС Windows, Linox, macOS.
Если это смартфон или планшет ― зайдите в магазин приложений, найдите через поиск MetaTrader 4 и установите его.
При первом запуске терминал предложит открыть вам демонстрационный счет. Советуем
открывать демо-счет у брокера, у которого планируете торговать, чтобы проверить
актуальность котировок и скорость соединения.
Скачивайте торговую платформу MetaTrader 4 бесплатно, чтобы начать зарабатывать на Форекс и усилить свой семейный бюджет
4 отложенных, 2 рыночных, 2 стоповых + трейлинг-стоп
баровые, тиковые, свечные. Открыть одновременно можно до 10 графиков
9. Среди которых наиболее популярные дневной и часовой
23 аналитических объекта, 30 технических индикаторов