Что вы сможете с MetaTrader 4

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Торговать на рынке Форекс внутри дня, в среднесрок, а также использовать инвестиционные стратегии из любой точки мира.

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Открыть демонстрационный счет (демо-счет), чтобы обучиться трейдингу без риска потерять депозит.

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Иметь котировки в режиме реального времени.

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Проводить технический анализ торгуемых инструментов. Это могут быть как валютные пары, так и CFD на криптовалюты, акции, сырье, металлы и т.д.

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Использовать роботы и советники, чтобы упростить торговлю.

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Использовать индикаторы для повышения точности сигналов входа в рынок и закрытия сделок.

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Тестировать торговые стратегии, торговый алгоритм.

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Получать оперативную финансовую информацию.

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Как установить последнюю версию терминала MetaTrader 4

бесплатно

  1. Выберите устройство, на которое хотите установить торговый терминал MetaTrader 4.
    Если это компьютер ― скачайте установочный сайт. Установить терминал MetaTrader 4 можно на компьютер с ОС Windows, Linox, macOS.
    Если это смартфон или планшет ― зайдите в магазин приложений, найдите через поиск MetaTrader 4 и установите его.

  2. При первом запуске терминал предложит открыть вам демонстрационный счет. Советуем открывать демо-счет у брокера, у которого планируете торговать, чтобы проверить актуальность котировок и скорость соединения.
    Скачивайте торговую платформу MetaTrader 4 бесплатно, чтобы начать зарабатывать на Форекс и усилить свой семейный бюджет

СКАЧАТЬ MetaTrader 4
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Какие инструменты доступны для вас в MetaTrader 4

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Ордеры разных типов

4 отложенных, 2 рыночных, 2 стоповых + трейлинг-стоп

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Графики разных типов:

баровые, тиковые, свечные. Открыть одновременно можно до 10 графиков

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Таймфреймы:

9. Среди которых наиболее популярные дневной и часовой

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Инструменты для анализа движения цены:

23 аналитических объекта, 30 технических индикаторов

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